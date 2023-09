Fontana “Discorsi sul cambiamento climatico non siano ideologizzati”

MILANO (ITALPRESS) - I discorsi sul cambiamento climatico "non sono esagerati, ma non vanno ideologizzati perché nel momento in cui li riteniamo un mantra non riusciamo a risolvere il problema. Sono assolutamente convinto che esista il cambiamento climatico, che esistano ragioni ben specifiche, che dobbiamo cercare di contrastare ma non lasciandoci sommergere soltanto da valutazioni ideologiche". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del convegno "Sostenibilità ambientale, sociale ed economica: un confronto tra attori pubblici e privati", tornando sulle obiezioni da lui espresse in merito alla direttiva sull'aria recentemente approvata dall'Unione Europea.