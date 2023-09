Fontana “Bene duello Galliani-Cappato a Monza per supplettive Senato”

MILANO (ITALPRESS) - "Ci si deve preoccupare quando esiste un confronto democratico? Assolutamente mai e ben venga il confronto. Sono convinto che i nostri cittadini sapranno riconoscere la grande capacità dimostrata da Adriano Galliani e quindi sapranno non soltanto per questioni politiche ma anche per questioni di capacità personale votare per lui". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento organizzato da Coldiretti Lombardia commentando le prossime elezioni suppletive a Monza per il seggio lasciato vagante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi dove si sfideranno per il centrodestra Adriano Galliani e per il centrosinistra Marco Cappato.(ITALPRESS). xh7/trl/gsl