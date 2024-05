Fondazione Vodafone e Libellula, a Genova progetto su violenza genere

GENOVA (ITALPRESS) - L’iniziativa “Dai segni ai sogni - Bright Sky Edition” è arrivata in Liguria. Si tratta dell’accordo siglato da Fondazione Libellula Impresa Sociale e Fondazione Vodafone per formare il personale socio-sanitario a riconoscere i segnali di violenza di genere. In Liguria partirà con l’Ente ospedaliero Ospedali Galliera. col/sat/gsl