ROMA (ITALPRESS) – “Credo molto nella forza potente della storia come fondamento della memoria, che è sempre meno valorizzata per parlare di passato senza il quale non ci sarebbe il futuro. In occasione del suo rilancio, Fondazione Fincantieri promuove la presentazione di una collana editoriale di cinque volumi, anticipata dal volume anteprima che presentiamo oggi, per ripercorrere la storia della navalmeccanica italiana e il ruolo giocato da Fincantieri, tracciandone l’evoluzione dall’Unità d’Italia ad oggi. Con l’ausilio di un ricco apparato iconografico proveniente dall’archivio della Fondazione Fincantieri, ogni volume esplora un periodo significativo, a partire dalla formazione dell’industria navalmeccanica post-unitaria, che si sviluppò integrando arsenali militari e cantieri privati di tradizione locale”. Lo ha dichiarato Lorenza Pigozzi, Direttore Comunicazione Strategica del Gruppo e membro del CdA della Fondazione nel corso del suo intervento all’evento di Fondazione Fincantieri.

– foto ufficio stampa Fincantieri –

(ITALPRESS).

