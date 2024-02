Focus ESG – Episodio 20

ROMA (ITALPRESS) - Temi della ventesima puntata di Focus ESG, format TV dell'agenzia Italpress, sono: il raggiungimento dell’accordo politico tra Consiglio e Parlamento europeo sulle società che si occupano di rating ESG, con Monica Billio, professoressa all'Università Ca’ Foscari di Venezia e coordinatrice del progetto TranspArEEnS. Con il partner PwC Nicola Anzivino, ESG value creaction, si entra nel merito della strategia ESG per il management in virtù anche della presentazione del CEO survey di PwC Italia da poco pubblicato. fsc/mrv