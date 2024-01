Focus ESG – Episodio 19

Temi della diciannovesima puntata di Focus ESG, format TV dell'agenzia Italpress, sono: il ruolo dell'intelligenza artificiale e dei dati sulle tre dimensioni della sostenibilità, vero macro trend del 2024. L'intelligenza artificiale si nutre di dati e questi sono sempre più strategici, ma il vero punto di svolta si gioca sulla qualità dei dati. Monica Billio, professoressa all'Università Ca' Foscari di Venezia e coordinatrice del progetto TranspArEEnS, entra nel merito della questione analizzando anche l'utilizzo massivo dei dati e il ruolo dell'Europa e dell'Italia in particolare. In Europa nel 2024 entreranno in vigore le nuove leggi sulla sicurezza informatica: ISP e associazioni come Assogomma chiedono maggiore accessibilità ai dati a favore anche di una sostenibilità maggiore.