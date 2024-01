Focus ESG – Episodio 18

MILANO (ITALPRESS) - Temi della diciottesima puntata di Focus ESG, format TV dell'agenzia Italpress, sono: i macrotrend da seguire sulle tematiche ESG per il 2024; gestione e rischi catastrofali naturali, rapporto aziende-assicurazioni; il tema ESG come attività istituzionale, di impresa e di ricerca; l’insegnamento di TranspArEEnS con Synesgy per un’Italia meno rischiosa. Dedicato alle tre dimensioni della sostenibilità – Environmental, Social e Governance – Focus ESG è condotto dal giornalista Marco Marelli, che ha intervistato Marco Colombo, managing director finance CRIF, e Monica Billio, professoressa Università Ca’ Foscari Venezia e coordinatrice del progetto TranspArEEnS. fsc/gsl