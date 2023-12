Focus ESG – Episodio 16

MILANO (ITALPRESS) - Temi della sedicesima puntata di Focus ESG, format TV dell'agenzia Italpress, sono: Hyundai in vetta al Dow Jones Sustainability World Index 2023; dall’America all’Italia, focus sul distretto di Treviso l’attenzione sulla dimensione “S” è confermata dall’incremento stipendiale e dalla riduzione dell’indebitamento delle PMI; la trasparenza sempre è più strategica e bisogna pertanto investire maggiormente su di essa; i consigli utili per le PMI italiane sulle tematiche di sostenibilità per guadagnare in resilienza attraverso la piattaforma Synesgy. Dedicato alle tre dimensioni della sostenibilità – Environmental, Social e Governance – Focus ESG è condotto dal giornalista Marco Marelli, che ha intervistato Camilla Menini, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, e Monica Billio, professoressa alla Ca’ Foscari di Venezia e coordinatrice del progetto TranspArEEnS. fsc/gsl