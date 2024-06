Foconi “Argento europeo buon risultato, Marini è stato più bravo”

BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - "Per me era importante per trovare la condizione. Venivo dal titolo di campione italiano, stavo in forma, sono arrivato qui sereno per affrontare la gara. La finale non è andata benissimo, è stato bravo Marini. La vittoria è tutta sua. Adesso la gara a squadre sarà un ottimo test in vista delle Olimpiadi di Parigi". Così il fiorettista Alessio Foconi dopo l'argento agli Europei di Basilea. In finale è stato sconfitto dall'altro azzurro Tommaso Marini.