Fico “Mafie e criminalità sono al centro dell’agenda politica”

"La mafia, la criminalità organizzata, le camorre, dobbiamo metterle al centro sempre dell'agenda politica fin quando questo fenomeno non sarà sconfitto e dobbiamo investire soprattutto sui giovani". Così il Presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della manifestazione di Napoli in occasione della XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. gve/vbo/gtr