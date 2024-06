CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono le Fiamme Gialle al maschile e le Fiamme Oro al femminile le nuove squadre campioni d’Italia di Serie A1. Il risultato è arrivato al culmine della seconda giornata di gare dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma Cagliari 2024, organizzati presso gli impianti di Monte Mixi e il PalaPirastu dall’Accademia d’Armi Athos. La finale del fioretto maschile vede le Fiamme Gialle (Guillaume Bianchi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi) affermarsi per 45-37 sulle Fiamme Oro (Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Francesco Ingargiola) al termine di un assalto condotto con grande autorità fin dalle battute iniziali. La medaglia di bronzo va ai Carabinieri (Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Damiano Rosatelli), che superano per 45-40 l’Aeronautica Militare (Alessio Foconi, Lorenzo Nista, Pietro Velluti). La gara femminile vede imporsi le Fiamme Oro (Giulia Amore, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Alice Volpi) in una emozionante finale contro i Carabinieri (Irene Bertini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia) conclusa col punteggio di 45-37. Il terzo posto è dell’Aeronautica Militare (Elisabetta Bianchin, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Francesca Palumbo), che supera la Comini Padova (Claudia Borella, Greta Collini, Greta Pompilio, Anastasiia Tsurkis) col punteggio di 45-32. Salvezza incassata per il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, che agguanta il nono posto guidato da una strepitosa Vittoria Pinna, campionessa italiana Giovani e vincitrice della Coppa del Mondo Under 20 di origini sarde. Domani in programma le prove individuali di spada maschile e femminile.

– foto ufficio stampa Federscherma –

