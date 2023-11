Ferrari 499P modificata per divertirsi in pista

ROMA (ITALPRESS) - Dopo la storica vittoria a Le Mans, la 499P ora si può anche comprare. La versione Modificata rappresenta un nuovo tipo di progetto per Ferrari: un prodotto sviluppato da una vettura da competizione ma non soggetto ai limiti imposti da un regolamento tecnico. Così questa 499 giova di una serie modifiche che aumentano le emozioni di guida e rendono le prestazioni della vettura più accessibili. In arrivo dal 2024, quando l’offerta del dipartimento Corse Clienti si arricchirà con il programma “Sport Prototipi Clienti”, con il quale i proprietari della 499P Modificata potranno contare sull’assistenza completa di Ferrari per quanto riguarda la manutenzione della vettura e il supporto – tecnico e logistico – per l’utilizzo in pista in eventi dedicati. tvi/gtr