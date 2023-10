Fancel (Generali) “Dai cyber attacchi danni enormi per le imprese”

ROMA (ITALPRESS) - "I danni derivanti da attacchi cyber sono veramente enormi perché l'impresa può essere messa in serio pericolo in termini di continuità aziendale". Lo ha detto Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo di Generali Italia, a margine della presentazione del primo Rapporto Cyber Index Pmi, l'indice che misura lo stato di consapevolezza in materia di rischi delle aziende di piccole e medie dimensioni, realizzato da Generali e Confindustria, con il supporto scientifico dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano e con la partecipazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. f04/mgg/gsl