Falsi miti e luoghi comuni sui capelli

MILANO (ITALPRESS) - Tanti sono i falsi miti sui capelli. Per lungo tempo, per esempio, si è creduto che lavare i capelli quotidianamente potesse indebolirli e causarne la caduta. In realtà lavare i capelli ogni giorno utilizzando uno shampoo adeguato favorisce la salute del cuoio capelluto e dei capelli stessi. Questo il tema al centro dell'intervista, nell'ambito del format tv dell'Italpress Cosmetica & Benessere, di Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, a Fabio Rinaldi, dermatologo e Chief R&D Officer di Giuliani Spa. mgg/gsl