Ex-studenti condannati per aver falsificato il registro elettronico

ROMA (ITALPRESS) - A distanza di sette anni quattro ex studenti di un liceo di Ancona sono stati condannati per aver falsificato ritardi e assenze sul registro elettronico di classe. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni ne parla in questo servizio. fsc/gtr