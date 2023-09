Europee, Leoluca Orlando “Sono pronto a candidarmi per il Pd”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ho lasciato il Comune, ma non ho lasciato la politica, mi sono preso un anno sabbatico perchè avevo bisogno di un anno di respiro". Le Europee? "Sono candidabile e sono pronto a candidarmi per il PD", ma "ho un difetto: ho consensi ma non ho correnti. Purtroppo il PD è governato dalle correnti e per i capi corrente quello che conta non è che vinca il partito, è che siano eletti i propri". Lo ha detto l'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in un'intervista all'agenzia Italpress, in occasione della presentazione del suo nuovo libro, "Enigma Palermo", che ripercorre allo stesso tempo la sua storia da primo cittadino e quella della città. col3/fsc/abr/gtr