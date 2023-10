Esondato il Seveso a Milano, strade invase dal fango e numerosi danni

MILANO (ITALPRESS) - Il fiume Seveso è esondato a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato la Brianza, provocando un'ondata di piena a Milano. Una vera e propria bomba d'acqua, con precipitazioni medie pari a una portata di 70 millimetri di acqua all'ora, lungo tutto l'arco della notte fino alle prime ore del mattino, provocando fiumi di fango che hanno invaso le strade. Immediati i problemi sulla circolazione stradale soprattutto nella zona nord della città, ora in normalizzazione grazie anche all'intervento di 79 pattuglie della Polizia locale. Le squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono state tutte impegnate per fronteggiare l'ondata di maltempo. Temporanei allagamenti si sono riscontrati nei sottopassi Negrotto, Feltre e Rubattino, e sulle linee del trasporto pubblico che Atm ha dovuto deviare: è delle ore 16 il completo ripristino della linea gialla M3 dove si sono verificati alcuni allagamenti. Allagati anche box e scantinati dove le squadre di Protezione civile insieme a Vigili del fuoco stanno effettuando l'esportazione dell'acqua. Contemporaneamente Amsa è attiva per la rimozione del fango dalle strade. col3/gtr