Equitazione, dopo 12 anni la Coppa degli Assi torna a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Una scommessa vinta. Il ritorno della Coppa degli Assi a Palermo dopo oltre 10 anni è stato una festa per il pubblico di appassionati di equitazione che ha affollato il Campo Ostacoli del Parco della Favorita nelle 4 giornate del concorso ippico internazionale. Il successo della manifestazione fa bene sperare per il futuro, così come le visite istituzionali che si sono alternate, dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al sindaco di Palermo Roberto Lagalla. La "Coppa degli Assi" e la "Fiera Mediterranea del Cavallo" sono state organizzate dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico della Fiera di Verona, il patrocinio del Comune di Palermo, dell'Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo e con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste. L’assessore al turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata. sat/gtr