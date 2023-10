Eni premia la ricerca scientifica

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta al Quirinale la cerimonia di premiazione degli Eni Award. Giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione, il premio è considerato un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente e testimonia l'importanza che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno per Eni e il suo impegno a favorire la sostenibilità e l’accesso all’energia, sulla base dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio di Amministrazione Eni Giuseppe Zafarana Giuseppe Zafarana e l'Amministratore Delegato Claudio Descalzi. I premiati si sono spostati nel pomeriggio al polo tecnologico “Eni 2050 lab” del Gazometro di via Ostiense, per l’evento “Eni Award Talks”. sat/gtr