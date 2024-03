Enasarco accelera sugli investimenti

ROMA (ITALPRESS) - Enasarco ha chiuso il 2023 con risultati positivi, e nel 2024 punta ad accelerare sugli investimenti in economia reale. Ne ha parlato Alfonsino Mei, presidente dell’ente previdenziale, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/mrv