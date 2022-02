Emiliano “La Dia importante intuizione di Falcone”

"Vedo scorrere tutta la mia vita in questa mostra e non posso che dire che questa istituzione nacque da un'intuizione di Giovanni Falcone quando era il direttore generale degli Affari Penali presso il Ministero della Giustizia". A dirlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano all'inaugurazione della mostra fotografica “Antimafia Itinerante”, in occasione del 30° anniversario della Dia. dam/pc/red