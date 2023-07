Emergenza idrica nel Catanese, Musumeci “Paghiamo cambiamento clima”

CATANIA (ITALPRESS) - "L'eccessivo calore ha determinato una incapacità di resistenza dei cavi sottoterra e quindi l'impossibilità di potere attingere l'acqua perchè l'impianto è andato in tilt. Ci sono circa 500 operai da tutta Italia che stanno lavorando. Stiamo pagando il cambiamento climatico e una infrastruttura non adeguata". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci durante il vertice in prefettura per fare il punto sull'emergenza idrica ed elettrica in provincia di Catania. xn4/pc/gtr