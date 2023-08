Elicotteri in azione per spegnere gli incendi in Sicilia e Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) - Due elicotteri dell'Aeronautica Militare sono decollati per spegnere incendi boschivi a Sorgono (Nuoro) in Sardegna e a Burgio (Agrigento) in Sicilia. Effettuati in totale 65 sganci per oltre 44.500 litri d'acqua. col4/gsl (Fonte video: Twitter Forze Armate Stato Maggiore Difesa)