Elezioni Catania, Caruso “Il Centrodestra unito è vincente”

“Alle amministrative di Catania deve presentarsi un Centrodestra unito, ma non è questione di nomi. Se dovessimo dividerci, potremmo perdere questa partita”: Così il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, in occasione della convention del Partito nel capoluogo etneo. "Se andiamo uniti alle amministrative non dovremmo avere preoccupazioni di nessun tipo”, sottolinea. xd9/vbo/gsl