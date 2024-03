e-Commerce, torna la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

ROMA (ITALPRESS) - Sei giorni di offerte per tutti coloro che amano l'e-commerce. Dal 20 al 25 marzo Amazon celebra l'arrivo della primavera rendendo disponibile un'ampia selezione di prodotti scontati in tante categorie, tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli. Nella vetrina dedicata sul sito amazon.it/springdealdays, è possibile trovare offerte su prodotti selezionati di grandi marchi anche Made in Italy. xh7/fsc/gsl/gtr