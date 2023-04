Dottorati innovativi, una piattaforma on line per università e imprese

Dottorati innovativi, una piattaforma on line per università e imprese

Università e aziende insieme per promuovere l’alta formazione e la ricerca industriale: è on line “Dottorati innovativi, PNRR università-imprese”, piattaforma digitale che nasce dalla collaborazione tra Ministero, Confindustria e Conferenza dei Rettori e delle Università italiane per promuovere percorsi di alta specializzazione post-laurea. fsc/gsl