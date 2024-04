Di Paola “Martinengo, Grossato e Rolli saranno a Piazza di Siena”

RAVENNA (ITALPRESS) - Giulia Martinengo Marquet, in sella a Calle Deluxe, è la nuova campionessa italiana di salto ostacoli. L’amazzone friulana ha conquistato il suo terzo titolo in occasione del Campionato Italiano Assoluto Seniores svoltosi negli impianti de Le Siepi di Cervia. L'argento è andato al cavaliere torinese Massimo Grossato su Cash du Pratel, bronzo per Giuseppe Rolli. I tre medaglisti faranno parte della rosa degli italiani per la 91^ edizione di Piazza di Siena master d'Inzeo in programma a Villa Borghese a Roma dal 22 al 26 maggio prossimi. gm/gtr (Fonte video: ufficio stampa Fise)