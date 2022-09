Di Maio “Il 25 settembre difendiamo la libertà”

"La libertà è il fondamento di tutto ciò che siamo e definisce ciò che saremo. È talmente irrinunciabile, che la diamo per scontata. Come se fosse impossibile portarcela via. Ma non è così. Oggi le autocrazie proliferano, le democrazie vacillano e sempre più donne e uomini sono privati dei diritti, della felicità in nome di false ideologie". Lo dice in un video pubblicato sui social, Luigi Di Maio. tvi/gsl