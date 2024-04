Design, Colombo “Made in Italy in buona salute”

MILANO (ITALPRESS) - “Noi tutti i giorni abbiamo bisogno di design, la bellezza del design ci gratifica all’interno della nostra vita quotidiana e negli atti di tutti i giorni. Riuscire a fare un prodotto di industrial design, un prodotto che viene venduto a tutte le persone in giro per il mondo è l’obiettivo di noi designer". Così Carlo Colombo, architetto, design e imprenditore intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. "Il Made in Italy è perfettamente in salute, io giro il mondo e devo dire che quando parli di italianità c’è grande rispetto per la nostra creatività", ha spiegato. sat/gsl