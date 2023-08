Deposito in fiamme nel crotonese, le immagini

CROTONE (ITALPRESS) -Per il forte vento e le alte temperature un incendio di vegetazione si è propagato all'interno di un deposito di mezzi agricoli, vernici e solventi a Papaniciaro, in provincia di Crotone: trenta vigili del fuoco con una decina di automezzi al lavoro per le operazioni di spegnimento. pc/gsl