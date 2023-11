Dall’Ue 1,7 miliardi di aiuti per gli impianti agrivoltaici

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha dato il via libera a 1,7 miliardi di aiuti di Stato per sostenere gli impianti agrivoltaici. La misura rientra nella strategia italiana per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la quota di energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi strategici del Green Deal europeo. gtr