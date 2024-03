Dalla tecnologia un aiuto per la cura dei capelli

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi si sa che il fatto di avere una qualità del capello durante tutta la vita non è solamente legato a un qualcosa di patologico, ma è anche una questione ambientale, impatta come viviamo, dove abitiamo, cosa mangiamo. Una delle cose che stiamo sviluppando adesso, a livello di innovazione, sono servizi e prodotti nuovi che non si indirizzano soltanto alla parte del trattamento topico del capello, ma anche alla parte nutrizionale, che ha anche un effetto molto importante sulla qualità del capello". A dirlo in un'intervista all'Italpress René Baaring, CEO del Gruppo Sanders Istituto Helvetico Sanders. fsc/mrv/gsl