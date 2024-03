“Cristina Mittermeier. La grande saggezza” in mostra a Torino

TORINO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 14 marzo al 1° settembre 2024 nel suo museo delle Gallerie d’Italia a Torino la mostra “Cristina Mittermeier. La grande saggezza” a cura di Lauren Johnston e in collaborazione con National Geographic. Si tratta della prima retrospettiva in Europa dedicata alla fotografa messicana. Sono esposte 90 fotografie e viene offerta una panoramica sul lavoro di ricerca di Cristina Mittermeier, fotografa, biologa marina e attivista che, nel corso degli anni, ha documentato la bellezza del pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione, alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni. xb4/mgg/gtr