Crisi idrica, dai dissalatori mobili una possibile risposta

ROMA (ITALPRESS) - Gli impianti di dissalazione a terra non sono una risposta alla crisi idrica, specie nelle isole minori, per gli elevati costi di gestione e per l’inquinamento prodotto dallo scarico in mare di salamoia. E' quanto emerso dallo studio “Costi ambientali ed economici della dissalazione”, curato da Roberto Di Vincenzo e Giuseppe Taverna. I dati sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa alla Camera promossa da Fondazione UniVerde e Marevivo. Rispetto agli impianti a terra, la tecnologia italiana del dissalatore mobile marino consentirebbe di abbattere costi e tempi di costruzione e ridurre gli impatti ambientali lungo le coste. col/sat/gtr