ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi toccano il numero record di 19.143. Ieri erano stati 16.079. Si riduce però il numero dei decessi, 91 contro i 136 deceduti la giornata precedente. Gli attuali positivi crescono di 16.700 portando il numero totale a 186.002.. E’ quanto riporta il consueto bollettino del Ministero

della Salute.

In crescita i tamponi effettuati: 182.032 contro i 170.392 processati il giorno precedente. I casi totali dall’inizio della pandemia toccano oggi quota 484.669. Salgono a 261.808 (+2.352) i guariti. I ricoverati con sintomi sono 9.694 (+855), 1.049 (+57) sono ospitati nelle terapie intensive. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare sono 174.404 (+15.788. Le regioni con la maggiore crescita di positivi sono Lombardia (4.916), Campania (2.280) e Piemonte (2.032).

(ITALPRESS)