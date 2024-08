Conti pubblici, Gentiloni “Necessario ridurre il debito”

RIMINI (ITALPRESS) – “L’Italia ha avuto dei buoni livelli di crescita. Noi abbiamo più di altri Paesi da tenere insieme la necessità di spingere la crescita e la necessità di controllare il debito pubblico. Se c’è un punto su cui l’Italia è particolarmente esposta è quello del debito pubblico che, dopo quello greco, è il più alto dell’Unione Europea e, a differenza di quello greco, non ha ancora imboccato come deve imboccare nei prossimi 10 anni una via sicura di graduale riduzione”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. xb1/sat/mrv