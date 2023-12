Consumi, Bella (Confommercio) “Mese di dicembre in crescita”

ROMA (ITALPRESS) - "Sembra ci siano tutte le condizioni per avere il mese di dicembre in crescita rispetto al 2022. Abbiamo quasi mezzo milione di occupati in più con un taglio contributivo che vale sulle tredicesime almeno 1 miliardo, il clima di fiducia è cresciuto rispetto a novembre del 2% e quindi le famiglie si presentano bene". Lo ha detto Mariano Bella, direttore Ufficio Studi di Confcommercio. "Il problema adesso è il 2024 e come ci entriamo è importante", ha aggiunto in occasione del briefing sui consumi di Natale. xl3/fsc/gtr