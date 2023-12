VENEZIA (ITALPRESS) – Questa mattina alla Biblioteca Bettini Junior a San Provolo, l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini e il direttore della Biblioteca Marciana, Stefano Campagnolo, hanno dato il via alla distribuzione, in tutte le biblioteche della Città con sezioni bambini e ragazzi, di duemila copie del volume “Il grande segreto dei libri” di Geronimo Stilton (ed. Piemme), donate dalla Biblioteca Nazionale Marciana alla Rete Biblioteche Venezia. L’iniziativa nasce grazie all’adesione della Biblioteca Nazionale Marciana alle Giornate Europee del Patrimonio 2022 del Ministero della Cultura che, per l’occasione, ha pubblicato “Il grande segreto dei libri”, rivolto alla fascia d’età compresa tra i 4 gli 11 anni, con la finalità di presentare ai bambini la ricchezza delle Biblioteche pubbliche nazionali, volumetto che ora viene distribuito alle famiglie per il prezioso tramite delle biblioteche del Comune di Venezia. Testimonial di eccezione per il pubblico dei più piccoli è Geronimo Stilton che ha accolto l’invito di svolgere una vera e propria indagine alla scoperta del prezioso patrimonio librario del Paese, con l’obiettivo di promuovere la lettura e far conoscere, soprattutto ai più piccoli, libri, manoscritti e codici miniati custoditi nelle Biblioteche statali italiane.

“Ha proprio ragione Geronimo Stilton – commenta l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini – Grazie ai libri si possono fare viaggi straordinari e scoprire il mondo che ci circonda. È ciò che auguriamo a questi splendidi bambini e ragazzi. Instillare in loro la passione per la lettura significa favorirne la fantasia, la curiosità e lo spirito critico. Ingredienti fondamentali per diventare i cittadini di domani”. Da oggi, il più famoso “topo di biblioteca” aspetta i bambini, le loro famiglie e gli insegnanti con un’opera agile e colorata, distribuita gratuitamente dalle biblioteche di pubblica lettura della Rete Biblioteche Venezia e dal Bibliobus fino ad esaurimento delle copie disponibili. “Le biblioteche sono luoghi straordinari. Lì posso viaggiare restando sempre seduto” dice Stilton: con questa iniziativa la Biblioteca Nazionale Marciana e la Rete Biblioteche Venezia si uniscono per rendere reale il viaggio di Stilton tra le biblioteche della nostra città.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).