ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea degli azionisti di Consap ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile pari a 9.577.220 euro, registrando un notevole aumento rispetto al risultato dell’anno precedente (3.522.569 euro). “Un ottimo risultato che è stato possibile soprattutto grazie a due fattori: una gestione accurata e la presenza di un evento straordinario legato al rilascio di un Fondo”, ha commentato l’Ad Vincenzo Sanasi d’Arpe.

“E’ in atto in Consap un efficientamento dei processi a tutti i livelli. Tale percorso sta dando i suoi frutti e, soprattutto, sta ponendo le basi per i prossimi anni per la creazione di giuste economie di scala che riescono a valorizzare, all’interno dell’azienda, il merito e la giusta allocazione delle risorse”, ha aggiunto. Per il presidente Sestino Giacomoni, “siamo un’azienda che svolge in maniera seria, professionale e tempestiva i compiti che le vengono affidati dalle pubbliche amministrazioni. Consap è uno strumento dello Stato a sostegno delle istituzioni e dei cittadini e svolge la sua importante funzione sociale intervenendo, da oltre 30 anni, in forma sussidiaria rispetto al mercato, attraverso la gestione proattiva di oltre 40 attività”. Il risultato della gestione finanziaria (pari a 5,240 milioni) è in notevole incremento (1,586 milioni) rispetto al bilancio 2022, registrando un +43,4%. Anche il margine operativo, pari a 4,348 milioni, risulta in significativo aumento rispetto all’esercizio 2022, raggiungendo così gli obiettivi di efficientamento fissati dal Mef. Al contempo, rispetto al bilancio 2022, i costi della produzione si riducono dell’8%, così come sono in diminuzione i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci e i costi per servizi.

La società ha avviato un insieme di azioni finalizzate alla crescita dell’efficienza operativa interna, intesa sia in termini di riduzione del numero di risorse impiegate per unità di prodotto/servizio sia come riduzione dei tempi di esecuzione in un quadro complessivo di contenimento dei costi. Consap ha focalizzato le proprie attività su tre direttrici chiave: giovani, innovazione e sostenibilità. Inoltre, nel corso del 2023 si è assistito ad un significativo cambiamento in ambito di business intelligence in termini tecnologici, organizzativi e di processo. Sono stati realizzati, infatti, numerosi progetti nell’ambito del piano di aggiornamento ed evoluzione dell’infrastruttura e dei servizi Ict. Nello specifico, sono stati costantemente perseguiti obiettivi di efficientamento, di incremento del livello di qualità dei servizi erogati a cittadini, imprese e PA e di contrasto dei rischi correlati alla sicurezza informatica e alla conformità in tema di privacy.

