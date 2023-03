Confiscati beni per 7,5 milioni a imprenditore nel settore scommesse

Il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Dda, ha emesso un decreto di confisca del patrimonio di un 55enne, divenuto irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione, per un valore complessivo di circa 7,5 milioni di euro, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. L'uomo, nel tempo, è stato condannato, per il reato di esercizio di giochi d'azzardo, nonché per associazione per delinquere ed esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse. vbo/gsl