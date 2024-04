Confcooperative, Minelli “Noi virtuosi in tutela sicurezza lavoratori”

MILANO (ITALPRESS) - "L'anno scorso e quest'anno le nostre aziende non hanno fatto registrare né grandissimi incidenti né vittime sul lavoro. E questo credo che sia importante, visto che in Lombardia, e in particolar modo a Milano, siamo molto presenti, soprattutto in alcuni ambiti, pensiamo ad esempio ai cantieri edili. Siamo un virtuosi nella tutela dei lavoratori". Lo ha detto Massimo Minelli, Presidente di Confcooperative Lombardia, intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress, trl/gsl