Colonnine ricarica City Plug, Mazzoncini (A2A) “Milano sia da esempio”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo deciso di fare un salto, abbiamo scelto una colonnina a bassa potenza, che consente di ricaricare le auto durante la notte: è poco costosa, poco impattante sulla città, non crea problemi per il parcheggio. A Milano, entro l'anno prossimo, saranno 4mila". A dirlo l'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, in occasione dell'inaugurazione a Milano della prima area di ricarica cittadina con City Plug. xh7/fsc/gtr