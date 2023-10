CIRFOOD, Sartelli “Implementiamo piani rivolti alla generazione Z”

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - "I giovani sono il futuro e noi stiamo implementando dei piani di attraction e retention rivolti alla generazione Z. Ci stiamo interrogando su come intercettarli e stiamo cercando di capirli soprattutto per strutturare dei percorsi di carriera che possono essere da loro compresi. Per noi è importante parlare con loro di welfare, innovazione e futuro". Lo ha detto Luca Sartelli, Human Resources & Organization Executive Director CIRFOOD, a margine del summit della ristorazione collettiva a Reggio Emilia. f03/mgg/gsl