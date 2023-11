Cinema & Spettacoli Magazine – 8/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - "Lubo", il nuovo film di Giorgio Diritti - "Trolls 3", nuovo capitolo della saga animata - "Hunger Games", in sala "La ballata dell’usignolo e del serpente" - "The Old Oak", il ritorno di Ken Loach mgg/gtr