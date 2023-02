Cinema & Spettacoli Magazine – 22/2/2023

In questo numero: - "Laggiù qualcuno mi ama", Martone racconta Troisi - "Romantiche", l'esordio alla regia di Pilar Fogliati - "The Whale", il dramma con Brendan Fraser candidato agli Oscar - "The Offering", al cinema l'horror di Oliver Park mgg/gsl