Cinema & Spettacoli Magazine – 13/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - “Race for Glory - Audi VS Lancia”, con Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl - “Sconosciuti puri”, un film di Valentina Cicogna e Mattia Colombo - “Imaginary”, horror di Jeff Wadlow - “La terra promessa”, il dramma storico con Mads Mikkelsen mgg/gtr