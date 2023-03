Cinema & Spettacoli Magazine – 1/3/2023

In questa edizione: - Ficarra e Picone di nuovo "Incastrati" su Netflix - “Tutto in un giorno”, dramma spagnolo con Penelope Cruz - “Il patto del silenzio”, il bullismo raccontato dai più piccoli - “Empire of Light”, Sam Mendes dirige Olivia Colman mgg/gtr