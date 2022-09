Cinema, Franceschini “È importante fare vivere le sale”

“È importante fare vivere le sale". Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini nel corso della presentazione della nuova iniziativa promozionale "Cinema in Festa" promossa da ANICA, ANEC, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il Ministero della Cultura, che permetterà al pubblico di accedere in sala, dal 18 al 22 settembre, a soli 3,50 euro. tvi/gtr