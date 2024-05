Cibus, per Olio Boeri sostenibilità e tecnologia parole d’ordine

PARMA (ITALPRESS) - "Crediamo tantissimo nell'importanza della sostenibilità e dell'innovazione a livello tecnologico: sono due parole d'ordine per noi e per il nostro settore". A dirlo Alessandro Boeri, Marketing Manager & Communication di Olio Boeri, in un'intervista all'Italpress in occasione di Cibus 2024 col/fsc/mrv