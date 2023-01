Cibo, benzina e bollette “drenano” il 60% degli acquisti

Le spese obbligate delle famiglie italiane continuano ad aumentare. Secondo una stima dell’Ufficio studi della Cgia riferita al 2022, gli acquisti per gli alimentari e le bevande, per i trasporti e per la casa sono stati, sul totale della spesa mensile media di una famiglia italiana, pari al 60%. /gtr